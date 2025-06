Pimenta, que conquistou o seu 151.º pódio em importantes provas internacionais, concluiu os 3,4 quilómetros no Rio Lima, onde cresceu para a canoagem, em 13.18,08 minutos, superando ao sprint o britânico James Russel, prata, por 56 centésimos de segundo, e José Ramalho, bronze, por 1,21 segundos.

Com este êxito da dupla, que no domingo se junta para disputar em parceria a prova longa do K2, de 29,8 quilómetros, Portugal aumentou para quatro o número de pódios nestes Europeus, depois do ouro de Leonardo Barbosa e da prata de Lara Lopes, ambos em C1 júnior.