"Este sistema cria-nos fortes dúvidas. Há indícios de que há pessoas a entrarem no sistema que nem sócios são. Por isso, temos algumas dúvidas", disse Vítor Paneira.

O antigo futebolista do Benfica, que tem sido uma das vozes mais críticas à gestão de Luís Filipe Vieira, deixou, por isso, um apelo à "transparência", avançando que a única forma de a conseguir é contar os votos físicos depois de feita a contabilização dos votos eletrónicos.

"O que queremos é que haja transparência. Para haver verdade nestas eleições, é preciso que haja comparação entre o voto eletrónico e o voto físico. É isso que todos os benfiquistas querem e é isso que deve acontecer pela verdade", afirmou Vítor Paneira, que antecipou que este possa vir a ser o "ato eleitoral mais concorrido de sempre".

O Benfica elege hoje o novo presidente do clube, numas eleições em que Luís Filipe Vieira se candidata a um sexto mandato, frente a João Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva.

As eleições, que decorrem no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, entre as 08:00 e as 22:00, e em 24 casas do clube, vão definir os órgãos sociais para o quadriénio de 2020/2024, e estão entre as mais concorridas de sempre.

Na história do clube é apenas a sétima vez que concorrem três listas à liderança, e apenas não existe o recorde de quatro porque a candidatura da lista C, encabeçada por Luís Miguel David, e proposta por Bruno Costa Carvalho, se retirou.

Hoje, os benfiquistas vão escolher entre a lista A de Luís Filipe Vieira, de 71 anos, o presidente em exercício e a pessoa com mais tempo na liderança do Benfica, há 17 anos, desde 2003, e os antigos vice-presidentes Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva (lista D).

O sufrágio de hoje - que manterá Luís Filipe Vieira como 33.º presidente ou elegerá um 34.º, entre Noronha Lopes e Gomes da Silva - será feito por voto eletrónico, num ato antecipado em dois dias, devido à proibição de circulação de pessoas entre concelhos, como medida de combate à pandemia de covid-19.