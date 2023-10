Joel Embiid escolhe EUA para ir ao Jogos Olímpicos: "Viu uma oportunidade de ganhar o ouro"

No último episódio do Bola ao Ar, podcast sobre NBA, João Dinis e Ricardo Brito Reis falaram sobre a notícia que Joel Embiid está disponível para jogar pelos EUA nos Jogos Olímpicos 2024 e do primeiro cheirinho a NBA — que chega diretamente de Abu Dhabi, num jogo de pré-época em que os Timberwolves bateram os Mavericks por 111-99.

Quanto ao primeiro tópico, Joel Embiid anunciou esta quinta-feira nas suas redes sociais que está disponível para representar os EUA nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 caso seja chamado — algo que se pode assumir que vai acontecer, a menos que exista uma lesão que o impeça de ir. Na publicação explicou que podia jogar pelos Camarões (onde nasceu), França (tem passaporte francês) ou EUA (onde vive e trabalha), mas escolheu representar a seleção norte-americana para honrar o filho que nasceu nos Estados Unidos.

Se a notícia surpreende assim tanto? Ricardo Brito Reis confessa que não sabia bem o que esperar porque Embiid só não vestiu de rouge, blanc and bleu antes devido a uma lesão. E como os Jogos se vão disputar em Paris, teve sempre a tentação de acreditar que ia representar a França. Todavia, depois de a seleção gaulesa voltar a chamar o poste dos 76ers e dar um prazo até 10 de outubro para decidir os seus planos olímpicos, sabemos que a estrela de Philadelphia apreciou o interesse, mas que estava nos EUA "há muito tempo". Escolha que Ricardo Brito Reis acredita que não se deve censurar.

"A ligação do Embiid aos Estados Unidos é muito mais forte do que 80% dos jogadores naturalizados que nós vemos nas seleções de qualquer desporto no mundo inteiro", afirma, ainda que considere que a justificação de honrar o filho seja para evitar responder a qualquer tipo de crítica que se lhe pudesse ser apontada.

João Diniz, por seu turno, lembra a natureza competitiva de Joel Embiid — "ele está cansado de perder". Algo que Ricardo Brito Reis concorda, especialmente depois de se saber que LeBron James está a convocar aquilo a que muitos já chamam de Dream Team 2. "O Embiid viu ali uma oportunidade de sonho para ganhar um ouro olímpico e de adicionar mais qualquer coisa ao seu palmarés", remata.

