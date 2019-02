Numa mensagem publicada no Twitter oficial, a representação diplomática dos Emirados Árabes Unidos informou que Issa Ahmad, de 26 anos, foi detido por ter prestado falsas declarações e pedido indevidamente auxílio à polícia.

O adepto britânico de futebol denunciou à polícia local ter sido agredido por apoiantes da seleção dos Emirados Árabes Unidos, mas, de acordo com a mesma fonte, os exames médicos revelaram que os ferimentos foram autoinfligidos.

A embaixada do país do Golfo Pérsico adiantou que Ahmad, que vive em Wolverhampton, na Inglaterra, “reconheceu ter cometido as infrações” de que é acusado e que o processo que envolve o cidadão britânico “será tratado nos tribunais dos Emirados”.

Na terça-feira, a organização não governamental (ONG) Detained in Dubai, que tem especialistas em direito criminal em Londres e nos Estados Unidos e se dedica a ajudar pessoas com problemas com a justiça no Médio Oriente, denunciou que Ahmad tinha sido detido no Dubai por usar uma camisola da seleção nacional do Qatar, recém-sagrada campeã da Taça Asiática.