Após as condenações por adeptos chineses e pela imprensa estatal, vários parceiros comerciais chineses dos Rockets suspenderam os seus negócios com o clube.

Emissoras chinesas anunciaram ainda que não vão difundir jogos da equipa. A principal plataforma de comércio eletrónico da China, o Taobao, suspendeu ainda a venda de equipamento dos Rockets.

Várias celebridades chinesas disseram também hoje que vão boicotar eventos da NBA no país, incluindo um evento com os adeptos marcado para esta quarta-feira e um jogo amigável entre os Los Angeles Lakers e os Brookyn Nets, que estava previsto realizar-se no dia seguinte.

A NBA tentou inicialmente distanciar-se do incidente através de uma declaração em inglês em que classificou como "lamentável" a mensagem difundida por Morey.

A mensagem na versão em chinês adotou um tom ainda mais severo, afirmando que Morey "feriu os sentimentos dos adeptos chineses", uma acusação frequentemente usada pelas autoridades chinesas em caso de disputa com entidades estrangeiras.

A reação da NBA foi criticada por vários políticos dos EUA, que alegaram que a liga abandonou o valor norte-americano de liberdade de expressão para proteger os seus contratos na China.