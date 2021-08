A empresa concluiu a operação com o presidente e atual acionista maioritário da SAD do Académico de Viseu, António da Silva Albino, o qual se irá manter no Conselho de Administração e como Presidente do clube.

“Decidimos de forma consciente por Viseu e pelas suas pessoas. O nosso investimento está planeado como um investimento a longo prazo no futebol português e estamos entusiasmados com a missão de acompanhar o Académico de Viseu e os seus adeptos na sua trajetória futura”, afirmou Mariano Maroto Lopez, administrador da HOBRA, em declarações publicadas pelo clube na sua conta numa rede social.

Por seu lado, António da Silva Albino deu conta da sua satisfação pela operação: “Estamos muito contentes por ter encontrado na HOBRA um parceiro que dê estabilidade ao Académico e com o qual o clube possa dar os próximos passos no seu desenvolvimento. Nas nossas conversas com a HOBRA chegámos rapidamente à conclusão de que a empresa e os seus representantes, com a sua abordagem de longo prazo, são uma excelente opção para o Académico e para nós”.