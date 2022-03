O piloto italiano Enea Bastianini (Ducati) venceu hoje o Grande Prémio do Qatar de MotoGP, prova de abertura do campeonato do mundo de velocidade em motociclismo, conquistando a primeira vitória da carreira na categoria rainha do Mundial.

Aos comandos de uma Ducati privada, da equipa Gresini e com um patrocinador português na lateral da mota, Bastianini conquistou a sétima vitória da carreira, primeira na categoria rainha, ao cumprir as 25 voltas em 42.13,198 minutos, deixando na segunda posição o sul-africano Brad Binder (KTM), a 0,346 segundos, e o espanhol Pol Espargaró (Honda) na terceira, a 1,351 segundos. O português Miguel Oliveira (KTM) abandonou a 12 voltas do final devido a uma queda no final da reta da meta quando lutava pela 10.ª posição. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram