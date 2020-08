Primeiro foi Depay, que lançado por Caqueret, furou entre Boateng e Alaba e, tentando desviar da mancha de Neuer, atirou à malha lateral. Depois, um par de cruzamentos venenosos não conseguiram chegar a Toko Ekambi. Por fim, foi o próprio atacante camaronês que, passando por Davies junto à linha de fundo, atirou ao poste direito da baliza do Bayern.

A estratégia parecia dar frutos: o Lyon defendia com confiança e atacava com propósito, aproveitando a linha subida do Bayern. Mas depois, aconteceu o pior destino dos sonhos que não se cumprem: esfumam-se. E a dureza da lógica impôs a sua vontade soberana. Kimmich lança uma bola para Gnabry e o alemão, sem grande oposição de uma defesa que, até então, estava a portar-se bem, rasgou o campo junto à grande área e, já pressionado por Bruno Guimarães, atirou letalmente para o lado direito.

O jogo transfigurou-se por completo a partir daqui e a janela de oportunidade do Lyon fechou-se. Na frente do marcador, o Bayern baixou as linhas o suficiente para passar a controlar a profundidade mas para ainda manter a pressão sobre a fase de construção dos franceses, que começaram a falhar passes uns atrás dos outros. Não aconteceu o descalabro que assolou o Barcelona, mas os Gones deixaram de ter bola.

Até ao fim da primeira parte, só deu Bayern, com Goretzka e Thiago Alcântara a controlar as operações, dinamitando um meio-campo do Lyon sem força para contê-los. Foi com este domínio que os alemães chegaram com naturalidade ao 2-0. Depois de algumas oportunidades falhadas, deu-se recuperação de bola junto à área francesa e Perisic cruzou rasteiro para Lewandowski que, de forma pouco característica, falhou o remate e embrulhou-se, obrigando ainda assim Anthony Lopes a ir ao chão. Gnabry estava no local certo, à hora certa, e bisou.

Por influência do guarda-redes do Lyon e desacerto de Lewandowski na frente — bloqueou, sem querer, um tiro que levava selo de golo de Goretzka — os franceses teriam 45 minutos para fazer das tripas coração e tentar fazer da final um assunto francês. Para tal, Rudi Garcia tirou Bruno Guimarães e deu mais músculo ao seu meio-campo com Thiago Mendes.

Porém, nos segundos 45 minutos do jogo, o Lyon só jogou o que o Bayern deixou jogar. Deixando-se relaxar um pouco, os alemães permitiram algumas oportunidades quando Lyon começou a pressionar. Neuer fez a sua primeira defesa do jogo a um cabeceamento fácil de Marcelo e, quando o Lyon podia ter relançado o jogo, mostrou a sua importância. Dembele — o carrasco do City — entrando por Depay, tirou a bola a Sule num choque e esta sobrou para Aouar, que colocou de bandeja para Ekambi. Este, porém, voltou a falhar perante o guarda-redes alemão, que foi ao chão para impedir o 2-1.

Depois deste fogacho, o Lyon continuou a lutar, mas sem argumentos para incomodar o Bayern, que acordou da sonolência e selou a vitória com mais um golo, já no fim. Depois de Coutinho, já em campo, ter visto o seu golo anulado por fora de jogo, Lewandowski, que até estava a ter um dia “daqueles”, marcou de cabeça a responder a um livre junto à bandeirola de canto.

O Bayern manteve o seu registo 100% vitorioso — algo, diga-se, inédito —e vai bater-se contra um PSG sem vontade nenhuma de desperdiçar a sua estreia numa final na Liga dos Campeões. Será apenas a segunda final europeia entre uma equipa alemã e uma equipa francesa em toda a competição. Da primeira vez, o Saint-Etienne caiu aos pés do… Bayern. Na Luz, veremos se a história rima ou não.

Bitaites e postas de pescada

O que é que é isso, ó meu?

Já por aqui foi escrito que, a este nível, se uma equipa dispõe de poucas oportunidades, tem de concretizá-las ou não vai longe. Ekambi não leu essas linhas, já que estiveram nos pés dele as melhores chances do Lyon poder ir à final, mas falhou-as a todas perante os duelos com o poste e com Neuer.

Gnabry, a vantagem de ter dois pés

De rejeitado do Arsenal a MVP do Bayern. Se queremos falar de histórias de superação e de sonhos, não há melhor exemplo do que Serge Gnabry. Mal aproveitado por Arsène Wenger, emprestado ao West Bromwich Albion, despachado para o Werder Bremen, os bávaros tiveram olho para resgatá-lo da mediocridade. Neste momento, é titularíssimo e é o segundo maior marcador da equipa na Champions. Hoje, foi decisivo com dois golos: um por fruto da trapalhada de Lewandowski, mas o outro por si cozinhado com mestria.

Fica na retina o cheiro a bom futebol

Se tivessem uma tenda consigo, Thiago Alcântara e Goretzka teriam acampado no suave relvado do meio-campo do Lyon, tal foi a sua superioridade durante o jogo. O espanhol, em particular, tanto foi o maestro do jogo alemão como o destruidor do jogo francês. Já o alemão, impôs-se de uma forma que talvez não seria possível se não tivesse ganho este "caparrão" nos últimos seis meses.

Nem com dois pulmões chegava àquela bola

Quando vemos Lewandowski naquelas compilações do Watts, é porque marcou um golão ou então fez uma careta engraçada. Raramente ocorre por inabilidade durante o jogo em si. No entanto, foi o que aconteceu hoje quando escorregou a tentar rematar a passe de Perisic. Felizmente, à retaguarda tinha Gnabry a fazer de si.