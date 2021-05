Conquistando o título de campeão nacional de futebol ao fim de 19 anos, o Sporting foi recebido nos Paços do Conselho da Câmara Municipal de Lisboa esta tarde para assinalar o feito com uma cerimónia institucional, reservada a convidados, à comitiva leonina e à comunicação social devido à pandemia da covid-19.

“Parabéns a todos por esta grande vitória. O Sporting é, com inteira justiça, o campeão nacional de futebol”, disse Fernando Medina, após congratular a equipa, o staff técnico e a direção do clube lisboeta.

“No desporto, como em todas as áreas da vida, o sucesso não é fruto do acaso. Esta é uma vitória do trabalho, da competência e do método", considerou o autarca.

"A Câmara de Lisboa, que é a casa de todos os lisboetas, assinala com alegria a vitória dos seus clubes. É o que estamos a celebrar, nas circunstâncias que o atual contexto torna possíveis, mas com a dignidade que o feito sempre merece. Lisboa nunca deixou de celebrar os seus campeões e de os receber na Câmara Municipal. Outra coisa não faria sentido", sublinhou Fernando Medina.

Durante o seu discurso, o autarca aproveitou para singularizar algumas menções ao capitão Sebastián Coates, que "foi ao longo de toda esta temporada uma imagem da vontade, da determinação e da garra desta equipa de leões", e também ao "alfacinha de gema" Ruben Amorim, treinador que, durante a sua carreira de jogador e já como técnico, passou pelo Benfica, Belenenses, Casa Pia e agora Sporting, sendo "um verdadeiro hino aos clubes de Lisboa".

“Parabéns pelo título, mas também pela capacidade trazer uma lufada de ar fresco ao futebol português e votos das maiores felicidades para uma carreira que ainda agora está no seu início”, apontou Medina.

O autarca também destacou a juventude da equipa campeã e o facto de vários atletas terem saído dos escalões de formação, prometendo "um grande futuro para o futebol nacional" e citando-a como "exemplo de trabalho e talento" para que outros jovens possam "aspirar um dia eles próprios estarem aqui como campeões”.

Sendo este o ano em que Lisboa é a Capital Europeia do Desporto, o autarca também ressalvou as conquistas recentes do Sporting dos títulos europeus de futsal e hóquei em patins como exemplos da aposta nas modalidades desportivas. "Sei bem do orgulho que o Sporting e os sportinguistas têm do ecletismo do seu clube e este é um momento de particular felicidade", disse.

Medina citou também como exemplos do clube não só figuras ligadas ao futebol, como os 5 Violinos, Manuel Fernandes, Rui Jordão, Vítor Damas, Aurélio Pereira, Figo e Cristiano Ronaldo, como também nomes grandes das suas modalidades, mencionando Joaquim Agostinho, Carlos Lopes, Fernando Mamede, Naide Gomes, António Livramento, Chana, Francis Obikewlu, Patrícia Mamona e Mário Moniz Pereira.

Por fim, o Presidente da Câmara de Lisboa deixou uma nota aos adeptos do Sporting que "mostram ser ao longo do tempo, um exemplo de dedicação, passando esse amor e paixão de geração em geração", dando como “imagem para ilustrar a mística e a dimensão do Sporting, a dos milhares e milhares de crianças e jovens que enchem agora o país com as cores do clube e que celebram hoje o que nunca tinham visto: o Sporting campeão”.