O argentino Sebastián Báez impediu hoje Albert Ramos-Viñolas de defender o título no Estoril Open, ao bater o espanhol em três ‘sets’ para avançar para a final do torneio que decorre até domingo no Clube de Ténis do Estoril.

O argentino de 21 anos, que eliminou o português João Sousa na primeira ronda, afastou o sexto cabeça de série e 31.º jogador mundial, com os parciais de 6-3, 6-7 (7-9) e 6-0, em duas horas e 36 minutos. Sebastián Báez, que era o tenista menos credenciado nas meias-finais (59.º do 'ranking' ATP), espera agora pelo desfecho do embate entre os norte-americanos Frances Tiafoe e Sebastian Korda para conhecer o seu adversário na final.