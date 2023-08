“Bem-vindo, Erick. A espalhar magia até 2024”, escreveram os ‘canarinhos’ nos seus canais oficiais, relativamente a um negócio no qual a equipa da Linha de Cascais não necessitou de envolver quaisquer valores nesta transferência, já que o central chega a Portugal livre de compromissos.

Depois de ter expirado o vínculo com o Getafe, da Liga espanhola, Erick Cabaco, de 28 anos, vai disputar a titularidade no Estoril Praia com outros quatro concorrentes.

O central uruguaio terá na Amoreira a concorrência do francês Eliaquim Mangala, apresentado na segunda-feira, dos portugueses Bernardo Vital e Pedro Álvaro e ainda do brasileiro Volnei Feltes, aumentando as opções ao dispor do treinador Álvaro Pacheco para a disputa da I Liga portuguesa.