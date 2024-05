Miguel Reisinho marcou, aos 90+11 minutos, de grande penalidade, o golo que deu aos ‘axadrezados’ o empate 2-2 na receção ao já despromovido Vizela, garantindo, assim, a permanência dos boavisteiros, já depois de Joel Silva (53) ter também marcado para os portuenses e Lebedenko (30) e Matheus Pereira (61) terem ‘faturado’ para os vizelenses.

O Boavista termina a I Liga com 32 pontos, na 15.ª posição, enquanto o Vizela é 17.º e penúltimo, com 26, mas poderá cair para último, caso o Desportivo de Chaves, com 23, também despromovido, surpreenda e vença hoje em casa do líder e campeão Sporting.

Já o Estrela da Amadora bateu em casa o Gil Vicente, por 1-0, com um golo de Kikas, aos 24 minutos, e mantém-se no escalão principal, ao qual tinha regressado esta época.

Os lisboetas fecham a prova no 14.º posto, com 33 pontos, enquanto o Gil Vicente é 12.º, com 36.

Perante estes resultados, o Portimonense manteve-se no 16.º lugar e vai ter de disputar o play-off de manutenção com o terceiro classificado da II Liga, que ficará definido no domingo, entre AVS e Marítimo.

Num ‘clássico’ algarvio com o Farense, a formação de Portimão até venceu, por 3-1, com tentos de Hildeberto (11 minutos), Carlinhos (32) e Lucas Ventura (90+7), só que o golo de Reisinho no Estádio do Bessa impediu a manutenção direta dos ‘alvi-negros’.

O Portimonense encerra a I Liga com 32 pontos, logo acima da ‘linha de água’, ao passo que o Farense conclui a competição no 10.º posto, com 37 pontos.

Num duelo já sem consequências para a classificação de qualquer uma das equipas, o Vitória de Guimarães, quinto classificado, venceu o Arouca, sétimo, por 3-1, sendo que os vitorianos fixaram o seu recorde de pontuação no principal escalão, com 63 pontos, superando o anterior, de 62, que tinha sido atingido em 1995/96 e 2016/17.

Nélson Oliveira, aos 50, Thiago Rodrigues, na própria baliza, aos 53, e Manu Silva, aos 62, marcaram os golos dos vimaranenses, já depois de Cristo González, aos 39, de grande penalidade, ter adiantado os anfitriões, que fecham a I Liga com 46 pontos.