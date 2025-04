No Funchal, os ‘tricolores’ marcaram o único golo da partida aos 81 minutos, por intermédio de Jovane Cabral, com a equipa a voltar a vencer depois de duas derrotas seguidas e cinco jogos sem triunfos.

Com este resultado, o Estrela da Amadora é 15.º, com 23 pontos, mais três do que o AVS, 16.º e em zona de play-off de manutenção, enquanto o Nacional somou a segunda derrota seguida e é 11.º, com 29.