A Itália iniciou hoje a defesa do título com um triunfo por 2-1 face à Albânia, com reviravolta, no segundo encontro do Grupo B do Campeonato da Europa de futebol de 2004, em Dortmund, na Alemanha.

A formação albanesa surpreendeu com o golo mais rápido em Europeus, apontado aos 23 segundos por Nedim Bajrami, mas os transalpinos, campeões em 1968 e 2020, ripostaram com tentos de Alessandro Bastoni, aos 11, e Nicolò Barella, aos 16. Na classificação do Grupo B, a Itália passou a somar os mesmos três pontos da tricampeã Espanha, que, no outro encontro da primeira jornada, venceu a Croácia por 3-0.