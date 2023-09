As escolhas do técnico espanhol para os próximos dois encontros do Grupo J de apuramento serão conhecidas às 11:00, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, em 8 de setembro, e, três dias depois, em 11 de setembro, recebe no Algarve o Luxemburgo.

Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.

Logo após a divulgação dos convocados por Martínez, o selecionador dos sub-21, Rui Jorge, anuncia as escolhas para os dois primeiros jogos de apuramento para o Euro2025, frente a Andorra e Bielorrússia.

O Sporting conhece hoje os adversários na fase de grupos da Liga Europa de futebol, com Liverpool, Roma, de José Mourinho, Ajax e Bayer Leverkusen a poderem aparecer no caminho da equipa portuguesa.

Após os jogos do play-off, o Sporting falhou o estatuto de cabeça de série e está colocado no pote 2, com alguns ‘tubarões’, emblemas mais habituados à Liga dos Campeões, como possíveis rivais.

Do pote 1, o Liverpool promete ser o rival a evitar, mas Roma, Ajax e Bayer Leverkusen também poderão surgir no grupo do Sporting, assim como Villarreal, West Ham (vencedor da Liga Conferência Europa), Atalanta ou Rangers.

Certo é que Slavia Praga, Rennes, Olympiacos, Bétis, LASK Link, Marselha e Qarabag, igualmente no pote 2, não serão, para já, rivais da equipa de Rúben Amorim na segunda mais importante competição europeia.

No pote 3, outra formação inglesa, o Brighton, poderá ser colocada no grupo dos ‘leões’, assim como Friburgo, Sturm Graz, Molde, Sheriff, Union Saint-Gilloise, Sparta Praga ou Maccabi Haifa.

A 'poule' 4 integra Toulouse, Panathinaikos, AEK Atenas, Backa Topola, Servette, Rakow, Aris Limassol e Hacken, todos potenciais oponentes dos 'verdes e brancos'.

O sorteio da fase de grupos da Liga Europa está agendado para as 12:00 (13:00 locais), no Fórum Grimaldi, no Mónaco.