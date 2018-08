A atleta portuguesa Liliana Cá competiu hoje no primeiro grupo de qualificação do lançamento do disco dos Europeus de Atletismo e obteve o quarto lugar com 58,37 metros, a 13 centímetros da qualificação direta para a final.

Na qualidade de quarta classificada no seu grupo, a atleta portuguesa tem fortes probabilidades de chegar à final, com o apuramento do grupo B ainda a decorrer. Liliana Cá, do Novas Luzes, conseguiu a marca logo ao primeiro ensaio e depois fez dois nulos. Três atletas neste grupo conseguiram a qualificação directa: as alemãs Sahnice Craft (61,13 metros) e Claudine Vita (59,18) e a italiana Daisy Osakue (58,73). “Foi uma marca que saiu perto da qualificação. Foi ao primeiro, estava a sentir-me mole, mas depois tentei arriscar, por isso os nulos”, referiu a atleta após a qualificação, ainda sem saber se está apurada, mas confiante nisso. Para a atleta esta “é uma marca que dará a final”, o que era o seu desejo. “Na final, o desejo é subir na classificação. Quanto mais alto melhor”, referiu a atleta, que estava na pista a ser ajudada por Paulo Reis, técnico nacional de lançamentos, já que o treinador da atleta, Herédio Costa, não pode estar em Berlim.