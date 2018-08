A portuguesa Susana Costa qualificou-se hoje para a final do triplo salto dos Europeus de atletismo, enquanto Patrícia Mamona, que defendia o título em Berlim, e Lacabela Quaresma, ficaram fora das 12 que vão lutar pelas medalhas.

Susana Costa saltou 14,17 metros à segunda tentativa, alcançando a sua melhor marca do ano com um vento desfavorável (-1,5 m/s), e fez o décimo melhor registo da qualificação, garantindo uma vaga na final agendada para sexta-feira. No primeiro ensaio, fez 13,80.

Numa sessão em que se qualificavam as atletas acima de 14,05 ou as 12 melhores, Patrícia Mamona, campeã em 2016, fez 13,92 no seu melhor salto, o terceiro, o que a deixou no 16.º lugar final, depois de ter começado com 12,64 e 13,81.

Lacabela Quaresma, que abriu com um nulo e fez depois 13,71, melhorou também no último salto, mas o registo de 13,87 metros deixou-a longe da final, no 19.º lugar.

A grega Paraskevi Papahrístou, medalha de bronze em 2016, fez a melhor marca da qualificação, com 14,49 na sua única tentativa.