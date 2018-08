Nelson Évora qualificou-se hoje para a final do triplo salto nos campeonatos Europeus de atletismo, em Berlim, com 16,62 metros, a sexta marca do concurso.

O campeão olímpico em Pequim2008 conseguiu 16,62 no primeiro salto, seguindo-se dois nulos, terminando no sexto posto, a 20 centímetros do azeri Alexis Copello, primeiro na qualificação.

O atleta do Sporting, que tem 17,05 como melhor marca do ano, ficou atrás do espanhol Pablo Torrijos (16,79), do francês Jean-Marc Pontvianne (16,77), do grego Dimítrios Tsiámis (16,69) e do turco Can Özüpek (16,66).

A final do triplo salto está marcada para domingo, a partir das 19:55 locais (18:55 em Lisboa).