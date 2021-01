O internacional argentino, que completa 38 anos em março, vai conhecer o sexto clube na carreira, sendo que a inclusão no plantel do emblema norte-americano apenas está dependente da chegada do certificado internacional do jogador e da autorização e emissão de um visto de trabalho.

Lisandro passou os últimos cinco anos no Racing de Avellaneda, clube no qual se formou e que o catapultou para o futebol europeu, em 2005, quando rumou ao FC Porto.

Durante o periodo em que alinhou pelos ‘dragões’, conquistou um tetracampeonato, duas taças de Portugal e uma Supertaça, além de ter sido eleito o melhor jogador e melhor marcador da I Liga em 2007/08. Em quatro temporadas com os ‘azuis e brancos’, marcou 63 golos em 150 jogos.

Em 2009, os franceses do Lyon pagaram 24 milhões de euros pela transferência de Lisandro, que teve também uma passagem de sucesso em França, entre 2009 e 2013 (82 golos em 167 partidas).

Após experiências no Al-Gharafa, do Qatar, e no Internacional, do Brasil, Lisandro López regressou ao Racing, em 2016, e ajudou o conjunto de Avellaneda a sagrar-se campeão argentino em 2018.

Nos 18 anos de carreira profissional que já leva, ‘Licha’ conta com 614 jogos e 245 golos, além de sete internacionalizações e um tento pela seleção da Argentina.