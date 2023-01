Schjelderup, 18 anos, é internacional sub-21 pela Noruega e liderava a lista dos melhores marcadores da liga dinamarquesa, com 10 golos, tendo somado, no total, 56 jogos pelo Nordsjaelland, com 17 golos e duas assistências. O extremo assinou contrato com o Benfica até 2028.

O jogador norueguês é o segundo reforço do Benfica no presente mercado de inverno, depois do dinamarquês Casper Tengstedt, contratado aos noruegueses do Rosenborg, tendo os 'encarnados' cedido entretanto, a título definitivo, o extremo Diogo Gonçalves para os dinamarqueses do Copenhaga e o avançado Rodrigo Pinho para os brasileiros do Coritiba.