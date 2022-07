Verstappen, que partiu do primeiro lugar da grelha para esta corrida de qualificação, de apenas 23 voltas (100 quilómetros), liderou do princípio ao fim, cortando a meta com o tempo de 26.30,059 minutos.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi o segundo classificado, a 1,675 segundos, enquanto o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) foi terceiro, a 5,644.

Com estes resultados, Verstappen alargou ainda mais a vantagem na frente do Mundial de Pilotos, chegando aos 189 pontos, contra os 151 do mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), hoje quinto classificado na pista que é propriedade da própria Red Bull.

Verstappen ainda sofreu alguma pressão inicial de Carlos Sainz, que partiu ao seu lado da grelha, mas o piloto espanhol envolveu-se, depois, numa luta intensa com o seu companheiro de equipa, que permitiu a Verstappen ganhar três segundos de vantagem e controlar a corrida até final.

Já Sainz, viu-se ultrapassado por Leclerc e já não conseguiu recuperar o segundo lugar.

“Tive um bom arranque. Foi divertido, mas depois sobreaqueci os pneus ao ir atrás do Charles e tive de recuar. Temos de melhorar o ritmo para domingo”, sublinhou o espanhol.

Leclerc e Sainz terão de se entender para perseguir Verstappen na corrida de domingo, que terá 71 voltas.

“Trabalhar em conjunto? Espero bem que sim”, sublinhou o monegasco, nas entrevistas após a corrida.

Já Max Verstappen, que venceu na pista austríaca pela terceira vez consecutiva (vencera as duas corridas ali disputadas em 2021), espera “uma corrida difícil”.

“Amanhã (domingo), espero uma batalha interessante outra vez. Será mais difícil para os pneus. Estarmos bastante competitivos este fim de semana”, sublinhou.

O GP da Áustria de Fórmula 1 é a 11.ª prova da temporada e a segunda com uma ‘sprint race’ de qualificação, depois do GP de Imola, cuja ‘pole’ também foi conquistada por Verstappen.

Esta é a terceira ‘pole position’ da temporada para o piloto holandês, 16.ª da carreira.