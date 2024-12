“Sabemos que temos um desafio muito exigente pela frente, mas a equipa está focada e preparada”, afirmou Tozé Marreco, nas curtas declarações divulgadas pelo emblema algarvio.

O Farense quer “dar seguimento” ao que tem feito nas últimas rondas, “com o mesmo rigor, intensidade e ambição”, vincou o técnico.

Nos últimos cinco jogos do campeonato, os algarvios somaram oito pontos, com duas vitórias e dois empates, deixando o 18.º e último lugar da tabela.

Num jogo entre “dois grandes clubes”, Tozé Marreco espera o “apoio” dos adeptos do clube de Faro para conseguir ultrapassar os minhotos, que estreiam novo treinador, Daniel Sousa.

Farense, 17.º classificado, com 12 pontos, e Vitória de Guimarães, sexto, com 23, defrontam-se no domingo, às 15.30, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Bruno Vieira, da associação de Lisboa.