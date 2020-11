Em comunicado, o FC Barcelona explicou que o jogador de apenas 18 anos foi operado com sucesso a uma rotura do menisco interno do joelho esquerdo e que o período de recuperação será de quatro meses.

Fati, que está a cumprir a sua segunda temporada na equipa principal do FC Barcelona, lesionou-se no último sábado, no triunfo sobre o Bétis (5-2), em Camp Nou, em jogo da liga espanhola, tendo sido substituído ao intervalo.

Esta época, o jogador nascido na Guiné-Bissau, mas que tem a nacionalidade espanhola, leva 10 jogos e cinco golos pela equipa catalã.

Além de desfalcar a formação treinada pelo holandês Ronald Koeman (ex-técnico do Benfica), Fati vai igualmente falhar os jogos da seleção espanhola em novembro, tendo sido rendido por Marco Asensio (Real Madrid) nas escolhas de Luís Enrique. O avançado tem quatro jogos e um golo pela ‘roja’.