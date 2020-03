Em comunicado, o FC Barcelona explica que o material é cedido pela seguradora chinesa Taiping Life Insurance, sua parceira comercial, e deverá ser distribuído por residências geriátricas, de acordo com as necessidades definidas pelas autoridades de saúde.

O clube refere ter sido contactado pela empresa seguradora, depois de a situação relacionada com a pandemia da covid-19 ter registado uma evolução positiva na China, e piorado substancialmente na Europa, sobretudo em Itália e Espanha.

Em 15 de fevereiro, quando a China era o país mais afetado, o FC Barcelona mostrou o seu apoio ao país asiático, usando camisolas com a frase ‘Unidos somos mais fortes’, num jogo da liga espanhola frente ao Getafe.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 26.500. Dos casos de infeção, pelo menos 124.400 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

A Espanha é, juntamente com a Itália, o país com mais mortes pela infeção do coronavírus (5.690) e com mais casos registados, cerca de 72.300.

Em Portugal, registaram-se 100 mortes e 5.170 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.