Num jogo de sentido único, Alexia Putellas até falhou um penálti logo aos 12 minutos, mas, aos 35, redimiu-se ao fazer a assistência para a polaca Ewa Pajor apontar o primeiro golo da partida disputada no Estádio Johan Cruyff, colocando na frente as atuais bicampeãs europeias.

Já no segundo tempo, aos 70, Claudia Pina ampliou a contagem das catalãs, com a francesa Sandy Baltimore a reduzir apenas quatro minutos depois, mas Pina assumiu o protagonismo do encontro ao servir Irene Paredes, aos 82, e ao marcar o último golo do encontro em cima do minuto 90.

Assim, o FC Barcelona parte para a segunda mão com uma vantagem de três golos e parece bem colocado para defender os títulos de 2023 e 2024.

No sábado, na outra semifinal, o Lyon, recordista de troféus (oito) e finalista da última edição, derrotou fora o Arsenal por 2-1, e vai procurar capitalizar a vantagem alcançada em Londres na próxima semana.