Com quase um mês de treinos, a equipa portista trabalhou hoje no Dragão Caixa num dia aberto à comunicação social. O treinador dos ‘dragões’ revelou-se “muito satisfeito” por fazer parte do grupo e prometeu empenho para ajudar a equipa a alcançar os principais objetivos.

“Estou muito contente por estar no Porto. Agora ainda é tudo novo para mim. Vamos ver o que acontece no futuro. Espero que consigamos ganhar alguma coisa. É o meu objetivo e sei que do clube também. Queremos vencer o campeonato e ir o mais longe possível na Liga dos Campeões”, começou por dizer o técnico, que se revelou ainda bastante “deslumbrado com a cidade”.

O plantel reforçou-se com cinco ‘caras novas’ – três reforços (Djibril, Fábio Magalhães, Leonel) e dois regressos (Yoan Balázquez e Alexis Borges). Leonel Fernandes (ex-ADA Maia), Alexis Borges (ex-Barcelona) e Yoan Balázquez (ex-SD Teucro) juntaram-se recentemente a Djibirl M’Bengue (ex-Estugarda) e Fábio Magalhães (ex-Chartres), reforços que trabalham desde o início da pré-temporada com o plantel ‘azul e branco’.

O pivô Alexis Borges e o lateral-esquerdo Yoan Balázquez regressam, assim, ao FC Porto, após uma temporada na Liga ASOBAL de Espanha, no FC Barcelona e no SD Teucro, respetivamente, por empréstimo dos ‘dragões’. Na ‘bagagem’ trazem ambição de alcançar o título nacional.