A equipa do FC Porto fez hoje a festa da conquista do 29.º título nacional de futebol no relvado do Estádio do Dragão, depois de vencer o Sporting, por 2-0, na 32.ª jornada da I Liga. Sérgio Conceição, visivelmente emocionado, abraçou todos os jogadores logo após o apito final e, mesmo num estádio sem adeptos, celebrou efusivamente o título nacional.

A equipa uniu-se no final para fazer a habitual roda para encerrar o encontro, isto depois de muitos abraços, danças e vídeos para as redes sociais feitos pelos jogadores e, mais tarde partilhados.

A festa depois prosseguiu fora do estádio, principalmente na cidade no Porto onde os adeptos saíram às ruas para celebrar.