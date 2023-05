Foi o chamado jogo impróprio para qualquer coração que bata mais rápido por razões clubísticas. Com a particularidade de deixar colados ao ecrã portistas, benfiquistas, bracarenses e sportinguistas - além de casapianos, naturalmente - ainda que por razões diferentes.

O FC Porto acabou por vencer por 2-1, num jogo cheio de emoção, dentro e fora de campo, adiando a decisão do campeonato por mais uma jornada.

Contra todos os prognósticos, o Casa Pia saiu para o intervalo a vencer, com um autogolo de Evanilson já em tempo de descontos. A festa fazia-se em...Lisboa, pois com este resultado o Benfica sagrava-se campeão nacional.

Os portistas, que ainda sonham com a reconquista do título, entraram a todo o gás na segunda parte e Taremi empatou aos 57'. O Casa Pia, contudo, não desarmava e continuava a assustar o Dragão, que só se tranquilizou já em tempo de descontos, quando o inglês Danny Loader fez o golo da vitória.

Com este resultado, o Benfica poderá, ainda assim, sagrar-se campeão na próxima jornada caso vença o Sporting. Outro resultado que permite às águias sagrarem-se campeãs nacionais é a derrota do FC Porto diante do Famalicão, se os comandados de Roger Schmidt não vencerem no próximo domingo em Alvalade.