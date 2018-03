FC Porto e Sporting inauguram hoje a 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa partida cruzial para os 'leões', que podem ficar mais longe da luta pelo título de campeão em caso de derrota.

Na liderança do campeonato, com cinco pontos de vantagem para Sporting e Benfica - os 'encarnados' recebem no sábado o Marítimo -, os ‘dragões’ podem, em caso de triunfo, colocar o clube de Alvalade muito longe de recuperar um título que lhe foge desde 2002.

Para este encontro, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, já poderá contar com Corona, mas ainda restam dúvidas sobre a utilização de Ricardo e Aboubakar, enquanto Danilo, Alex Telles e Soares devem falhar a partida do Estádio do Dragão.

No Sporting, o treinador Jorge Jesus não terá Gelson Martins, castigado, e só saberá perto da hora do jogo, marcado para as 20:30, se pode contar com Bas Dost, melhor marcador da equipa, e Piccini, que recuperam de problemas físicos.