O FC Porto foi hoje afastado da Liga Europa em futebol, ao perder por 3-2 no reduto dos italianos da Roma, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final, depois do empate 1-1 no Dragão.

Os ‘azuis e brancos’ ainda se adiantaram, com um golo acrobático do espanhol Samu, aos 27 minutos, mas, depois, a ‘magia’ do argentino Paulo Dybala virou o jogo, com um ‘bis’, aos 35 e 39, antes de Niccolò Pisilli sentenciar, aos 83, já depois de Stephen Eustáquio ser expulso nos ‘dragões’, aos 51. O FC Porto, que ainda reduziu aos 90+6 minutos, num autogolo do neerlandês Devyne Rensch, sofreu o primeiro desaire na ‘era’ Martín Anselmi, ao sexto jogo, depois de duas vitórias e três empates. Nos oitavos de final, em 06 e 13 de março, a Roma, finalista da Liga Europa em 2022/23, sob o comando do treinador português José Mourinho, vai defrontar a vizinha Lazio ou os espanhóis do Athletic Bilbau.