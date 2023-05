“Se o Benfica depende de si para ser campeão, é porque nós não fizemos alguma coisa tão bem como fez o rival que está na frente. Temos de nos focar no trabalho, que passou esta semana por nos prepararmos para tentar ganhar em Vila Nova de Famalicão. Agora, o ambiente e essa diferença momentânea em termos de pontos não nos tem de dar mais ou menos motivação para este jogo”, considerou o técnico, em conferência de imprensa.

Sérgio Conceição falava na véspera da visita aos minhotos, da 33.ª e penúltima jornada do campeonato, na qual os ‘dragões’ estão proibidos de perder, sob pena de entregarem de imediato o título ao Benfica, que visita o ‘vizinho’ Sporting, no domingo, e está a uma vitória de ser campeão pela 38.ª vez e de resgatar um cetro que lhe foge desde 2018/19.

“Estamos a duas jornadas do fim e os jogos são todos fundamentais, mesmo para alguns clubes que já não estejam a lutar pela manutenção, pela ida às provas europeias ou pelo título. Dou um exemplo: o jogo de hoje entre o Marítimo e o Vizela tem uma relação direta com a permanência, meta pela qual também estão a lutar o Paços de Ferreira e o Santa Clara, que, depois, vai jogar à Luz [frente ao Benfica, na 34.ª e derradeira jornada]. Uma coisa é ir já despromovido e outra é ir com a possibilidade de disputar o play-off”, notou.

O FC Porto vai medir forças com o Famalicão pela terceira vez em 24 dias, na sequência dos triunfos alcançados nas duas mãos das meias-finais da Taça de Portugal (2-1 fora e 3-2 em casa, após prolongamento), com Sérgio Conceição a ver espaço para surpresas.

“Às vezes, a dinâmica é um pouco diferente quando se modifica um jogador. Sei que, em relação ao último jogo que o Famalicão fez connosco, um ou outro jogador não vai poder estar amanhã [sábado]. Vai ser diferente, com certeza, pois cada jogo tem a sua história. Depois, depende muito daquilo que nós fizermos e permitirmos ao adversário”, advertiu.

O último embate entre as duas equipas ficou marcado pela reviravolta dos ‘dragões’, que se apuraram para a decisão da Taça de Portugal com dois golos marcados no tempo de compensação do prolongamento, além das várias acusações entre jogadores e técnicos.

“Obviamente, aconteceram coisas no final que não dignificam ninguém. Não há ninguém que fique contente. Há muitas emoções à flor da pele e, à medida que o campeonato vai caminhando para o final, é natural que venham cá para fora com mais facilidade”, reconheceu.

O espanhol Iván Marcano e Otávio voltam às opções de Sérgio Conceição, após terem cumprido castigo na vitória com reviravolta na receção ao Casa Pia (2-1), da 32.ª ronda, enquanto João Mário continua a constar do boletim clínico do FC Porto, devido a lesão.

“Toda a gente quer ganhar os três pontos a duas jornadas do fim. Dou outro exemplo: o Casa Pia fez sete faltas contra o Benfica [na derrota por 0-3, da 19.ª jornada] e 18 contra nós. Veio [jogar] tranquilo ao Dragão, mas, logo no primeiro pontapé de baliza, o guarda-redes [Ricardo Batista] demorou 22 segundos para colocar a bola em jogo”, contabilizou.

Recuperando o debate que tem mantido há várias épocas, Sérgio Conceição comparou mesmo os 51,83% de tempo útil de jogo decorrentes desse último encontro do FC Porto com os 69,14% na visita dos ‘gansos’ às ‘águias’, que está na segunda posição da tabela de partidas da edição 2023/23 da I Liga com mais minutos disputados sem interrupções.

“Não estamos nos 20 primeiros jogos [do ranking]. Aceito isto, porque estrategicamente é normal. Os adversários percebem onde estão alguns dos pontos fortes do FC Porto e há várias formas de quebrar essa nossa intensidade e agressividade, bem como a maneira como metemos um ritmo alto: pode ser a jogar ou, então, a parar mais o jogo”, finalizou.

O FC Porto, segundo classificado, com 79 pontos, quatro abaixo do líder Benfica, visita o Famalicão, oitavo, com 43, no sábado, a partir das 20:30, em duelo da 33.ª e penúltima ronda da I Liga, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

Com cinco pontos de avanço sobre o Sporting de Braga, terceiro classificado, a equipa orientada por Sérgio Conceição está a um empate de garantir o acesso direto à fase de grupos da edição 2023/24 da Liga dos Campeões pela 27.ª vez, e terceira consecutiva.