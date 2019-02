O FC Porto regressou hoje às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, após dois empates seguidos, ao impor-se por 2-0 na receção ao Vitória de Setúbal, consolidando a liderança da prova, à passagem da 22.ª jornada.

O médio mexicano Héctor Herrera inaugurou o marcador aos 15 minutos e o avançado brasileiro Soares fixou, aos 65, o resultado final, que permitiu ao campeão nacional voltar a vencer no campeonato, depois dos empates concedidos nas duas rondas anteriores, nos estádios do Vitória de Guimarães (0-0) e do Moreirense (1-1).

O FC Porto consolidou a liderança da I Liga, com 54 pontos, mais quatro do que o Benfica, segundo classificado, que encerra a 22.ª jornada da segunda-feira, no estádio do Desportivo das Aves, enquanto os sadinos, que não vencem no campeonato há 11 jogos, ocupam a 13.ª posição, com 22 pontos.