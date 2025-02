Os ‘dragões’ empataram pela segunda vez seguida, depois de duas derrotas consecutivas, totalizando 42 pontos, a oito do Sporting, que defronta na sexta-feira, para a 21.ª ronda, e a dois do Benfica, segundo classificado.

O Rio Ave, que segue no 10.º posto com 24 pontos, esteve duas vezes em vantagem, com os golos de Clayton, aos 37, e Ole Pohlmann, aos 73, tendo os ‘azuis e brancos’, na estreia do técnico Martín Anselmi no campeonato nacional, empatado, primeiro por Nehuén Pérez, aos 51, e, depois, por Otávio, aos 76.