Na ‘ressaca’ da eliminação da Taça de Portugal, aos ‘pés’ do Sporting de Braga, e na antecâmara da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com a Juventus, os ‘dragões’ jogam em Barcelos, a partir das 18:00.

A formação comandada por Sérgio Conceição, que ocupa o terceiro lugar, com 45 pontos, pode recuperar a vice-liderança, ainda que à condição, depois de na ronda anterior a ter perdido para os bracarenses (46), ao ceder um ‘nulo’ (0-0) na receção ao líder Sporting.

Os portistas não perdem no campeonato desde a sexta jornada, porém ‘quebraram’ nos últimos cinco jogos na competição, somando apenas um triunfo e cedendo quatro empates, que contribuíram para um ‘fosso’ ainda maior para os ‘leões’, que seguem destacados no topo, com 58 pontos.

Já o Gil Vicente é 15.º colocado, com 19 pontos, os mesmos do Famalicão (16.º) e apenas um acima de Marítimo e Boavista, que ocupam os dois últimos lugares, ambos com 18.

De resto, boavisteiros e famalicenses vão enfrentar-se pela ‘sobrevivência’, a partir das 20:30, no Estádio do Bessa, enquanto Portimonense, 13.º classificado, e Tondela, nono, protagonizam o primeiro duelo do dia, agendado para as 15:30, em Portimão.

A 22.ª jornada da I Liga arrancou na sexta-feira, com o Paços de Ferreira a vencer o Nacional (2-1) e a consolidar o quinto lugar, antes de o líder Sporting bater o Santa Clara pelo mesmo resultado.