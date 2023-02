O FC Porto ascendeu hoje, provisoriamente, ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-0 no reduto do Marítimo, num encontro da 18.ª jornada com uma expulsão para cada lado.

Os brasileiros Wendell, aos 50 minutos, e Galeno, aos 55, apontaram os tentos dos 'dragões', que jogaram com 10 desde os 38, por expulsão de Bernardo Folha, mas em inferioridade numérica só até aos 42, quando o insular Pablo Moreno também viu o vermelho. Na classificação, o FC Porto passou a somar 42 pontos, menos oito do que o líder Benfica, que tem mais um jogo disputado, e mais dois em relação ao Sporting de Braga, de visita ainda hoje a Alvalade, enquanto o Marítimo é 17.º, com 13.