Já o Santa Clara, com a derrota, fica ainda mais 'afundado' no último lugar da tabela classificativa, num jogo em que os golos foram apontados por Sérgio Oliveira (42 minutos) e por Díaz (46 e 77).

O jogo entre líder e lanterna-vermelha do campeonato começou repartido, com o FC Porto a assumir o domínio da posse de bola e com o Santa Clara a levar perigo através de contra-ataque.

Os açorianos tiveram um início de jogo arrojado, com várias investidas perigosas junto da baliza de Diego Costa, mas, com o passar do tempo, a equipa de Nuno Campos procurou sobretudo manter a organização defensiva, conservando, em muitas situações, todos os jogadores atrás da linha da bola.

Os ‘azuis e brancos’, apesar da esmagadora posse de bola, tiveram dificuldades em penetrar no último terço do terreno e conseguiram, sobretudo, criar perigo através da meia-distância ou de lances de bola parada.

Aos 36 minutos, Otávio apareceu livre de marcação na área, mas a finalização de primeira saiu por cima da baliza contrária.

Aos 42, após um 'roubo' de bola de Otávio a Lincoln próximo da área açoriana, Sérgio Oliveira, de fora da área, rematou de forma precisa para o fundo da baliza de Ricardo Fernandes.

Logo a abrir a segunda parte, chegou o segundo golo dos portistas. Aos 46, excelente cruzamento de Otávio e cabeceamento exemplar de Luis Díaz para o 2-0.

Em vantagem, a equipa portista ganhou confiança, perante um Santa Clara muito ressentido pelos golos sofridos. Aos 54 minutos, após um canto, Pepe cabeceou para uma enorme defesa de Ricardo Fernandes.

Se o cenário já estava difícil para o Santa Clara, pior ficou aos 63 minutos, com a expulsão de Allano (que foi dos jogadores mais desequilibradores dos açorianos), por acumulação de amarelos.

Com o jogo completamente controlado, o FC Porto chegou ao terceiro golo aos 77 minutos, por intermédio de Luis Díaz, após assistência de Zaidu.

Até ao final do jogo, a equipa de Sérgio Conceição, mesmo com um ritmo baixo, aproveitou os espaços concedidos para continuar a levar perigo à baliza insular, perante um Santa Clara que continua longe do rendimento que já demonstrou esta época.