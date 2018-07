O FC Porto, campeão português de futebol, venceu hoje o Sporting de Espinho, por 4-0, em jogo de treino, disputado no centro de treino dos 'dragões', no Olival, Vila Nova de Gaia.

De acordo com nota publicada no site dos ‘azuis e brancos’, Hernâni, André Pereira e Adrián López, que bisou, marcaram os golos do FC Porto frente à equipa do Campeonato de Portugal.

Danilo Pereira, ainda a recuperar de uma rotura do tendão de Aquiles, continua a ser a única baixa no FC Porto.

Os ‘dragões’ folgam no domingo e voltam a treinar na segunda-feira, também no Olival e à porta fechada.