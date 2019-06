Federer, terceiro do ranking mundial, impôs-se com facilidade na quarta ronda a Mayer, 68.º classificado da hierarquia da ATP e habitual parceiro de pares do português João Sousa, pelos parciais de 6-2, 6-3 e 6-3, após uma hora e 44 minutos de confronto.

Nos quartos de final do torneio parisiense em terra batida, o tenista suíço, de 37 anos, vencedor a prova em 2009, vai defrontar o vencedor do encontro de hoje entre o grego Stefanos Tsitsipas, sexto do ranking e recente vencedor do Estoril Open, e o suíço Stan Wawrinka, número 28 do mundo.