O Allianz Ericeira Pro, 3.ª etapa da Liga MEO Surf 2025, arranca esta sexta-feira em Ribeira d’Ilhas, na Ericeira.

Teresa Bonvalot e Tomás Fernandes (em igualdade pontual com Luís Perloiro) chegam à Reserva Mundial de Surf com o estatuto de líderes do ranking nacional e, consequentemente, na posse da licra amarela Go Chill.

O dia reservado às finais, domingo, coincide com as eleições legislativas (dia 18) e Camila Cardoso e Martim Nunes, surfistas maiores de 18 anos, exerceram o direito de voto em mobilidade (antecipado) no passado dia 10.

O exercício do dever cívico respondeu ao desafio lançado pela Associação Nacional de Surfistas (ANS) em colaboração com a Federação Portuguesa de Surf (FPS) a surfistas, treinadores e toda a organização presente na etapa da Ericeira, circuito que apura os campeões nacionais.

“Já votei”, confessou Camila Cardoso, surfista de 23 anos.

“Tivemos a opção de votar mais cedo e assim posso dar o meu máximo (na etapa) e não estar preocupada com o resto das coisas que tenho para fazer e vou aproveitar e tentar chegar ao último dia do campeonato”, antecipou a número 9 do ranking nacional. À boleia do tema, a atleta do Ericeira Surf Clube, acrescenta um parêntesis. “Não falhei uma eleição até agora”, adiantou.

Martim Nunes, 21 anos, seguiu o exemplo e colocou, antecipadamente, o boletim de voto dobrado num envelope, envelope esse, que por sua vez, foi inserido noutro subscrito (selado) e colocado na urna de votos. “Por acaso, foi a minha primeira vez (ato eleitoral) porque no ano passado não votei”, contou o surfista dos Lombos.

“O que esteve por trás do voto antecipado foi simplesmente ter o foco máximo e principal no campeonato (Liga MEO), não ter distrações, nem não ter mais uma coisa para fazer ou algo que tenha de ajustar nos dias do campeonato na Ericeira. Foi despachar já, foi nesse sentido”, esclareceu o tricampeão nacional sub-20.