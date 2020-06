"Tomamos a devida nota", conclui o clube.

Depois da suspensão em 12 de março, devido à pandemia de covid-19, a II Liga foi excluída do plano de confinamento do Governo, que permitiu apenas a conclusão do principal escalão e da Taça da Portugal, sem público nas bancadas.

Em 05 de maio, a direção da LPFP aprovou a conclusão definitiva da II Liga, promovendo Nacional e Farense à I Liga e despromovendo Cova da Piedade e Casa Pia ao Campeonato de Portugal, decisões que foram aprovadas na segunda-feira, em AG do organismo.

Depois de disputadas 24 das 34 jornadas previstas, o Nacional comandava a prova, com 50 pontos, o Farense era segundo, com 48, enquanto o Feirense, depois de seis vitórias consecutivas e 11 jogos sem perder, era terceiro, com 42.