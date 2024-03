A Federação Internacional do Automobilismo (FIA), a FOM (Formula One Management), a empresa que organiza a Fórmula 1, e o empresário britânico Bernie Ecclestone, que dirigia a competição, são os visados por esta ação no Supremo Tribunal de Justiça de Londres, que, segundo o brasileiro, visa “corrigir a injustiça histórica”.

Felipe Massa (Ferrari), que perdeu o campeonato por um só ponto, considera que os resultados do Grande Prémio de Singapura — 15.ª das 18 provas – deveriam ter sido anulados, depois de os chefes de equipa da Renault terem premeditado o acidente do piloto Nelson Piquet Jr, manobra, sem interferência de terceiros, que obrigou à entrada do ‘safety car’.

O seu companheiro, Fernando Alonso, que partiu dos últimos lugares, foi o primeiro a ir às boxes e acabaria por beneficiar do incidente, recuperando até vencer a prova na qual Massa, 12.º, ficou fora dos pontos, enquanto Hamilton (McLaren) foi terceiro.

“Sempre disse que lutaria até o fim. Como a FIA e a FOM não fizeram nada, vamos em busca da correção dessa injustiça na justiça”, justificou Felipe Massa, em entrevista ao portal ‘Ge’.

Além do reconhecimento do título mundial, Massa, atual piloto da Stock Car, principal categoria do automobilismo brasileiro, pretende ser indemnizado entre 75 e 176 milhões de euros.

O ex-piloto da Ferrari tinha dito em abril de 2023 que ia estudar medidas legais a adotar, depois de Ecclestone reconhecer que ele e o então presidente da FIA, Max Mosley, optaram por não fazer nada, apesar de saberem das irregularidades cometidas em Singapura pela Renault.

Antes, Piquet Jr. confessou o ocorrido à FIA, que em 2009 decidiu banir o chefe da Renault, Flavio Briatore, punir com cinco anos o estrategista Pat Symonds, ilibando o brasileiro, por delação premiada, e Alonso, por não poder comprovar que o espanhol sabia.

Na mesma pena, foram aplicados dois anos, com pena suspensa, à Renault, que, fruto do escândalo, perdeu os seus principais patrocinadores.

“O assunto agora está com os advogados, que estão plenamente autorizados a fazer o que for necessário para garantir que a justiça seja feita no desporto”, completou Felipe Massa.

Lewis Hamilton terminou o campeonato com 98 pontos, mais um do que Felipe Massa, enquanto Kimi Raikonnen foi terceiro, com 75.