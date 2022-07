Com o extremo português Bruma a titular, bem como o brasileiro Lincoln, reforço ex-Santa Clara, a equipa turca colocou-se cedo em vantagem, graças a um golo do internacional equatoriano Enner Valência, aos dois minutos.

No Partizan, esteve em campo o internacional sérvio Ljubomir Fejsa, médio que trabalhou com Jesus ainda na primeira passagem do treinador pelo Benfica.

No estágio na Áustria, em Graz, ainda está previsto que o Fenerbahçe defronte na quarta-feira os húngaros do Mol Fehervar.

A equipa turca, com a qual Jorge Jesus assinou por uma época, prepara a entrada na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na qual defronta em 20 de julho o Dínamo Kiev, na primeira mão (em Lodz, na Polónia), recebendo os ucranianos em 27 de julho, em Istambul.