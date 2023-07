A uma semana do início do Mundial Feminino de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) assinaram um memorando de entendimento para apoiar o acesso de refugiados ao futebol, à educação e a outras oportunidades ligadas ao desporto.

Como gesto simbólico, as capitãs das 32 equipas a participar no Mundial Feminino usarão uma braçadeira de apoio aos refugiados, que atingem já um número recorde de 100 milhões, obrigados a abandonar as suas casas e os seus países por causa de conflitos armados.

Sem revelar pormenores, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse ter muita esperança na nova colaboração, que garante o "compromisso pessoal" de cooperar pelo "sorriso de crianças e adultos" através do poder unificador do futebol e da actuação conjunta das duas entidades "onde houver necessidade".

Com este acordo, FIFA e Acnur pretendem "melhorar a vida dos refugiados no mundo, capacitando-os para recomeçarem as suas vidas e contribuirem para as comunidades onde agora estão inseridos".

O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, sublinhou que a parceria expressa solidariedade com vários milhões de refugiados e lembrou que a fama do futebol em particular pode ajudar a superar alguns desafios e a promover a inclusão.

As duas instituições fizeram ainda um apelo à mobilização de fundos para os refugiados que fogem à guerra na Ucrânia.