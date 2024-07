O organismo que tutela o futebol mundial prometeu disponibilizar mais informações “a seu tempo” sobre o resultado das investigações.

O jogo entre Marrocos e a Argentina, da primeira jornada do torneio olímpico Paris2024, foi retomado quase duas horas depois, na sequência de incidentes e de um golo argentino, que acabou anulado, com os marroquinos a venceram por 2-1.

O jogo foi marcado pela invasão do relvado do estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Etienne, por cerca de 20 adeptos marroquinos, além de garrafas e copos que foram arremessados, segundo relata a agência France-Presse, levando os jogadores a recolherem aos balneários, depois de a Argentina ter empatado (2-2) nos descontos, aos 90+16.

Quase duas horas depois, o sítio oficial dos Jogos indicou que os jogadores iriam regressar ao relvado para disputar três minutos em falta, já sem público nas bancadas.

Pouco depois, surgiu a indicação que o árbitro anulou o golo da Argentina por fora de jogo e que a partida foi retomada com Marrocos a vencer por 2-1, resultado que se manteve até final.

Entretanto, a Federação de Futebol da Argentina apresentou uma queixa na FIFA pelos “insólitos acontecimentos”, com o seu presidente, Cláudio Tapia, a justificar a decisão com a necessidade de “serem tomadas as medidas regulamentares pertinentes e de ser imposta uma sanção aos responsáveis pelo ocorrido”.

Fontes da organização fizeram saber que Paris2024 leva “muito a sério” os incidentes: “Podemos confirmar a adoção de medidas de segurança reforçadas nos próximos jogos no estádio em Saint-Étienne, com uma presença mais expressiva de oficiais no terreno”.