Os portugueses Luís Figo, Vítor Baía e Nuno Gomes vão alinhar no jogo de solidariedade da UEFA, em Genebra, no sábado, anunciou hoje o organismo que rege o futebol europeu.

Figo vai capitanear uma das equipas, que será orientada pelo selecionador francês Didier Deschamps, frente à formação de Ronaldinho Gaúcho, que vai ter no banco o italiano Carlo Ancelotti.

As receitas deste encontro de ‘estrelas’ vão reverter para projetos solidários com crianças em África, Ásia e América do Sul e, localmente, para a Autismo Genebra, uma organização sem fins lucrativos que cuida de crianças que sofrem desta desordem.

Além dos antigos ‘craques’ portugueses, a equipa de Figo vai contar com ex-jogadores como Raúl, Rio Ferdinand, Robert Pires, Karembeu, Litmanen e Pirlo, frente a outras velhas glórias como Cafú, Abidal, Essien, Djorkaeff, Kluivert e Henrik Larsson, sob arbitragem de Pierluigi Collina.