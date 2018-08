Concentrada nas provas de paralelas assimétricas e trave, a ginasta assume pretender chegar às fases finais, tendo em conta que “os treinos correram bem”, disse à agência Lusa na cidade escocesa.

A ginasta do Sport Clube do Porto, 37.ª no Rio2016, a melhor classificação na ginástica artística olímpica portuguesa, está ainda a recuperar de uma operação feita em janeiro ao tornozelo direito.

Mesmo assim, em junho terminou na quarta posição a final de trave na Taça do Mundo de ginástica artística, disputada em Guimarães, depois de ter conquistado a prata nas paralelas assimétricas na mesma competição.

Apesar dos objetivos individuais e da ambição de ir aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a ginasta de 22 anos está consciente do objetivo coletivo, que é o de somar pelo menos 147 pontos.

A delegação de ginastas seniores inclui Mariana Marianito, do Lisboa Ginásio Clube, que vai competir em saltos, trave e solo, e que espera obter uma boa classificação para a equipa.

“Apoiamo-nos umas das outras, somos unidas, o que é importante”, vincou.