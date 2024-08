Depois de ter sido 37.ª no Rio2016 — a melhor classificação de sempre de uma portuguesa — e 43.ª em Tóquio2020, a ginasta natural do Porto, de 28 anos, assegurou uma das 24 vagas nesta final olímpica.

Filipa Martins conquistou 53.166 pontos, com 14.133 nos saltos, graças ao Yurchenko com dupla pirueta, 13.800 nas paralelas assimétricas, a sua especialidade, 12.633 no solo e 12.600 na trave.

A ginasta do Acro Clube da Maia já era também a primeira e única portuguesa a chegar a finais por aparelhos de Mundiais, nas paralelas assimétricas (oitava), em Kitakyushu, em 2021, quando também disputou pela primeira vez a final do ‘all-around’ (sétima), um feito que repetiu, em 2023, em Antuérpia (21.ª).

*com Lusa.