Apesar do dérbi contra o Sporting estar já no ‘horizonte’, a treinadora lembrou que também “é obrigatório pensar num jogo de cada vez” e explicou que foi a mentalidade vencedora que permitiu às suas jogadoras “dar muita luta” ao FC Barcelona na primeira jornada, apesar da derrota por 5-0.

“Todos os jogos vão ser obrigatórios [de] ganhar. Se queremos ser competitivas na Liga dos Campeões, temos de ter esta mentalidade”, atirou a treinadora, no Seixal, em conferência de imprensa de antevisão do encontro com as suecas.

Segundo a técnica, o Benfica conseguiu, “nos primeiros 20 a 30 minutos, complicar muito a vida” às catalãs, que são “uma equipa diferenciada” e isso é “um forte indicador” de que o Benfica também “pode ter uma palavra a dizer”.

“Se nós conseguimos ombrear o mais possível com um forte candidato ao título na Liga dos Campeões, então é obrigatório pensarmos na vitória em todos os jogos que aconteçam daqui para a frente” nesta competição, justificou Filipa Patão.

Por isso, e tendo em vista o dérbi de domingo, lembrou que “só pensando jogo a jogo, objetivo a objetivo” é possível ao Benfica “ser consistente como tem sido” e recusou a ideia de gerir o plantel tendo em vista o encontro a contar para a I Liga portuguesa.

Segundo a treinadora, “a gestão começou a ser feita na pré-época” para conseguir que todas as jogadoras estejam “sempre prontas e aptas para qualquer jogo”.

“A partir daí, a gestão é mais fácil. Todas estão preparadas e motivadas e depois cabe à equipa técnica decidir no momento o que será melhor para a equipa. Não é uma gestão difícil no sentido de não ter jogadoras aptas. Quanto muito, é difícil escolher entre tantas que se encontram bem para integrar o ‘onze’ inicial”, sustentou.

Ao lado da treinadora, também a avançada Jéssica Silva assumiu que “não há gestão possível” num encontro da Liga dos Campeões e apontou no sentido de “entrar lá para dentro” do relvado “com muita força e fazer tudo para conquistar os três pontos”.

“Vamos entrar amanhã [quarta-feira] frente ao Rosengard e é nesse jogo que vamos estar focadas e querer ganhar. Depois vamos desfrutar dos três pontos quanto baste, recuperar também quanto baste e pensar no jogo contra o Sporting. Mas, agora, máximo foco no jogo com o Rosengard”, vincou a internacional portuguesa.

O Benfica recebe as suecas do Rosengard na quarta-feira, em partida da segunda jornada do Grupo A da Liga dos Campeões feminina de futebol, com início previsto para as 20:00, no Benfica Futebol Campus, no Seixal, e arbitragem da galesa Cheryl Foster.

A equipa orientada por Filipa Patão perdeu o encontro da primeira jornada, por 5-0, na visita ao FC Barcelona, mas mantém intacto o objetivo de qualificação para os quartos de final, reservados aos dois primeiros classificados de cada grupo.