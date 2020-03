Com o mítico Estádio Maracanã totalmente ‘despido’ de público, o Flamengo chegou a estar em desvantagem perante a Portuguesa, mas deu a volta ao marcador nos últimos minutos e venceu por 2-1, na terceira jornada da Taça do Rio, a segunda volta do Campeonato Carioca.

Aos 58 minutos, Douglas deu vantagem à Portuguesa, mas a formação de Jorge Jesus respondeu com um autogolo de Marcão, aos 88, e um remate certeiro do uruguaio Arrascaeta, aos 90+1.

O Flamengo lidera isolado a prova, com nove pontos, mais três que a Boavista, que é segunda classificada.

Também sem público nas bancadas, o inverso aconteceu com Jesualdo Ferreira no Santos, que foi para o intervalo com uma vantagem de 1-0 no campo do São Paulo, acabando por permitir, na segunda parte, a reviravolta da equipa da casa, que triunfou por 2-1.

Aos 30 minutos, Arthur deu vantagem à formação do técnico português, mas tudo se complicou já em período de descontos, aos 45+1, quando Jobson viu o cartão vermelho e deixou o ‘peixe’ com menos uma unidade.

O São Paulo aproveitou e deu a volta com um ‘bis’ do avançado Pablo, que foi lançado no arranque da segunda parte e marcou aos 53 e 67 minutos.

Mesmo com a derrota, o Santos continua a liderar o Grupo A do Campeonato Paulista, com 15 pontos, mais cinco que o Oeste, segundo posicionado.