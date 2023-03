Com início a 25 de novembro de 2022 no Estádio do Dragão, quando o FC Porto recebeu o CD Mafra em jogo a contar para a Taça da Liga, a campanha "Fome Zero" pautou-se pelo colocação de caixas de recolha de alimentos nas portas do recinto, com o clube a incentivar os espectadores a trazer bens alimentares não perecíveis para doar.

Após a recolha, foram os bens foram armazenados e entregues às instituições Legião da Boa Vontade e Coração da Cidade, numa ação que teve a participação dos jogadores, contando em particular com o "envolvimento total da equipa da Youth League nas iniciativas da campanha, que ao longo da época contou com o apoio transversal de todos no clube", lê-se na nota enviada pela Liga Portugal.

O clube foi ainda saudado por "envolver inúmeros parceiros" nesta iniciativa, o que "permitiu aumentar o alcance da mesma".

No momento da receção deste prémio, Tiago Gouveia, diretor de Marketing do FC Porto, sublinhou que distinções como esta “são um reconhecimento que têm potenciado a que mais se faça, porque são motivo de orgulho para as equipas e para os adeptos”.

O dirigente portista, citado pela nota de imprensa, garante que o FC Porto tem, enquanto clube, "a preocupação de fazer diferente e que com esta iniciativa transversal, que envolveu modalidades, clube, adeptos e parceiros, esse dever foi conseguido”.

Tiago Gouveia assumiu ainda que o objetivo dos dragões é que “todas as ações não sejam só ações, mas um bocadinho do dia-a-dia dos clubes, não trabalhando a sustentabilidade, mas fazendo com que esta seja um dos pilares". O objetivo derradeiro, assume, é que “tudo o que se faz tenha algum cariz sustentável".

Da parte de Teresa Santos, gestora de Qualidade e responsável de Sustentabilidade do FC Porto, frisou que o clube já se pautava por este tipo de ações, que "fazem parte do ADN” do clube portista, apesar das campanhas agora serem mais divulgadas.

Mário Costa, vice-presidente da Fundação do Futebol e responsável por entregar a distinção, elogiou a campanha que considerou muito nobre, pela capacidade de envolvimento de todos os colaboradores e parceiros, que permitiu dar “maior amplitude à campanha”. Ressalvando que “este é o caminho que a Fundação defende, de que a Responsabilidade Social faça parte da agenda dos clubes e que as promovam e incentivem junto das suas comunidades”.